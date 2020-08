Zeci de tone de azotat de amoniu si deseuri periculoase, confiscate de politie de la o firma din Salaj

In cazul societatii comerciale respective se fac cercetari intr-un dosar penal privind infractiunile de neluare a masurilor de eliminare totala ecologica a deseurilor periculoase si nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice."La data de 17 august, politistii din cadrul Biroului Arme Explozivi si Substante Periculoase din Salaj au efectuat un control la o societate comerciala cu domeniu de activitate cultivarea cerealelor, in urma caruia au fost indisponibilizate 35 de tone de azotat de amoniu si 30 de kilograme de deseuri periculoase.Actiunea a avut ca scop prevenirea evenimentelor generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza detinerea, comercializarea, depozitarea si folosirea produselor de protectie a plantelor", a transmits Politia Romana.Astfel de activitati vor continua si in perioada urmatoare.Citeste si: