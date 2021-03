Zeci de dosare penale pentru schingiurie in doar doua luni de cand functioneaza Politia Animalelor: "Nu ne asteptam!"

In nici trei luni de activitate, au fost intocmite zeci de dosare penale pentru oamenii fara suflet care au maltrartat animalele victime au fost in general caini si cai, cele mai multe cazuri fiind de neglijenta, dar au fost raportate si fapte savarsite cu cruzime, in mod intentionat."Nu ma asteptam sa fie atat de multe cazuri de maltratare de animale intr-un timp atat de scurt. Totodata sunt constient ca vor fi cu mult mai multe pe masura ce oamenii vor capata incredere sa ne sesizeze. Vom afla despre mult mai multe fapte decat stim noi acum", a declarat pentru ziare.com directorul Directiei pentru Protectia Animalelor din cadrul IGPR.In prezent activeaza in paralel cu aceasta structura a Politiei Romane si Politia Animalelor, infiintata de asociatii de profil, dar competentele celor doua institutii sunt diferite. Doar Directia pentru Protectia Animalelor din cadrul IGPR poate intocmi dosare penale si da amenzi oamenilor care neglijeaza sau maltrateaza animalele. Celealte asociatii si ONG-uri se ocupa de ingrijirea animalelor abandonate sau luate de la stapani violenti. Atributiile DPA sunt o noutate pentru Romania. Incepand cu decembrie 2020, politistii care functioneaza in cadrul acestei directii pot lua animalul maltratat din mediul nociv in care se afla."Daca vorbim despre o situatie care impune scoaterea animalelor de locul in care se afla la momentul sesizarii, atunci se emite un ordin de plasare in adapost. Aceasta presupune extragerea animalului din mediu nociv pentru o perioada de 45 de zile, iar acesta este preluat apoi de catre un serviciu public, constituit la nivelul consiliilor judetene sau cu care consiliile judetene au contract. Il duc la adapost unde primeste ingrijire si tratament dupa caz. Intre timp noi ne continuam activitatea de cercetare si stabilim daca fata de persoana respectiva este cazul sa luam masuri sanctionatorii sau dosar penal", a explicat Radu Daniel.DPA nu are un numar unic de urgenta dedicat, asa cum se vehiculeaza in mediul online. Urgentele se sesizeaza tot la 112 sau prin orice alte mijloace de comunicare, a explicat directorul DPA.Pedeapsa in caz de cruzime fata de animale ajunge pana la un an de inchisoare si se aplica de catre instanta , in cazuri extreme: organizare de lupte intre animale, folosire de animale vii pentru dresajul cainilor sau pentru a le controla agresivitatea, dopajul animalelor folosite in competitii, omorarea animalelor, "din perversitate, precum si prin practicarea tirului pe animale domestice sau captive", conform legii 205/2004.Radu Daniel a precizat ca in aproape trei luni de activitate, DPA a reusit sa aiba structuri in fiecare judet din tara, dar schema de personal nu este completa inca. In a doua parte a lunii martie se vor organiza din nou concursuri pentru angajarea de medici veterniari.In Vrancea, de exemplu, DPA si-a inceput activitatea in forta, cu doua dosare penale, in ambele cazuri fiind vorba despre cruzimi fata de caini. In comuna Straina, un barbat si-a reclamat vecinul care i-a lovit cainele, un ciobanesc mioritic, cu toporul. Agresorul era banuit ca mergea in apropierea fermei cu petarde pe care le folosea pentru a provoca animalele si apoi le lovea cu securea. Un alt caz de schingiuire a unui animal a fost raportat de catre un medic veterinar din municipiul Adjud. In acest ultim caz, agresorul nu a fost identificat.