Zvastica a fost desenata pe peretii mai multor blocuri din Cluj-Napoca. Politia a deschis dosar penal

Zvastica a fost desenata pe mai multe blocuri, garaje si un panou amplasat pe un loc de joaca dintr-un cartier din Cluj-Napoca, iar Politia a intocmit un dosar penal si efectueaza cercetari pentru raspandirea simbolurilor cu caracter fascist, rasist si xenofob.Reprezentantii IPJ Cluj au declarat, sambata, pentru MEDIAFAX ca in acest dosar se cauta identificarea autorului si tragerea sa la raspundere."Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca deruleaza investigatii pentru identificarea si tragerea la raspundere a autorului, ca urmare a unor mesaje si insemne aparute in spatiu public, pe peretii unor cladiri si a unor panouri publice din cartierul Grigorescu. Se desfasoara cercetari intr-un dosar penal, in baza Legii nr. 107/2006 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii", au spus reprezentantii IPJ Cluj.