Cel mai tânăr pompier român plecat în Grecia să stingă incendii. ”Dacă mâine s-ar face un nou apel pentru o astfel de misiune, aș fi primul înscris”

Plutonierul Andor Bidiga este la prima misiune internațională. Are 20 de ani și este la început de carieră. Face parte din Detașamentului 1 Brașov Secția de Pompieri Zărnești. El a povestit cum a luat decizia să plece în Insula Evia, în timp ce se afla la cumpărături cu prietenii, fiind în concediu.”A fost ceva spontan. Eu mă aflam în concediu de odihnă. Tocmai ce mă întorsesem de la mare și eram cu niște prieteni într-un magazin de bricolaj. Voiam să îmi cumpăr niște parchet pentru apartament. Când am văzut mesajul pe grupul de muncă, m-am hotărât chiar în momentul acela că vreau să fiu acolo să particip la misiune. Nu am mai fost la astfel de misiuni, însă, la nivel local, am participat la multe intervenții periculoase. Mă simțeam pregătit.Am luptat cu toții cot la cot, însă colegii mei au mai multă experiență și m-au ajutat enorm. Am încă multe de învățat de la ei”, a explicat plutonierul Andor Bidiga pentru Ziare.com.Andor Bidiga a mai povestit că a fost impresionat în momentul în care au ajuns cu toții în Insula Evia din Grecia.”Ziua care m-a impresionat cel mai mult a fost chiar cea în care am ajuns la locul focarului. Mi-a plăcut modul în care ne-am organizat și am intervenit, mi-a plăcut foarte mult implicarea localnicilor încă din prima zi, faptul că ne aduceau apă, mâncare și toate resursele necesare pentru îndeplinirea misiunii.În prima zi chiar nu s-a simțit căldura atât de tare. Din cauza norilor imenși de fum nici măcar soarele nu se mai vedea pe cer.În primele două zile am luptat cu focul propriu-zis, apoi ne-am mobilizat forțele pentru limitarea incendiului și protejarea zonei”, a explicat pompierul.Cele mai dificile momente au fost cele în care trebuiau să parcurgă zonele accidentate și zonele imense pârjolite de foc. Lucrau în ture de câte șase ore, însă erau la dispoziție întreaga zi.”Noi ca echipaj suntem cinci: servanții, conducătorul autospecialei și comandantul de echipaj. De obicei, conducătorul autospecialei rămânea la mașină pentru a ne asigura resursele necesare: apă, unelte, comandantul de echipaj acționa în binom cu servantul II și iar servantul I cu III. Adică eram câte doi și participam împreună, tot echipajul.De la stânga la dreapta:Teoretic, turele erau de șase ore, însă eram disponibili pe tot parcursul zilei. Dacă era nevoie de ceva, eram acolo pregătiți pentru orice.Localnicii ne mulțumeau că suntem acolo și că îi ajutăm. Chiar un copil venise să ne aducă porumb și prăjituri. Nu l-am prins eu, știu de la colegi. Ei ne priveau cu admirație și cu respect. Iar acest lucru a contat foarte mult pentru moralul nostru”, a mai povestit cel mai tânăr pompier care a fost în misiune în Grecia.Timp de 10 zile, cât a stat în Grecia, părinții și iubita lui i-au dus grija și dorul.”Am iubită, da. Pe tot parcursul misiunii am avut toată susținerea atât din partea iubitei mele cât și din partea familiei. Vorbeam în fiecare zi la telefon, după ce terminam tura. Ei probabil se temeau pentru mine, eu nu prea îmi făceam griji din punctul acesta de vedere. Era suficient că își făceau ei griji pentru mine.Părinții au fost foarte îngrijorați la început. Apoi, după ce am ajuns la fața locului și ne-am dat seama de complexitatea misiunii, am încercat pe cât posibil să nu le dau motive de îngrijorare, mai ales că noi eram pregătiți și pentru astfel de intervenții. Încarcam să îi conving că nu este niciun risc, că suntem asigurați, știm ce facem”, a explicat Andor.Până să se hotărască să urmeze meseria de pompier, Andor Bidiga se gândea la cu totul alte profesii. Însă a avut o oportunitate și a profitat de ea.”Eu demult mi-am dorit să fac parte din sistem. La început îmi doream să fiu agent de penitenciar, apoi jandarm, însă până la urmă am decis să mă fac pompier. Acum îmi dau seama că meseria aceasta mi se potrivește cel mai bine.Am terminat Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești și în prezent sunt la Facultatea de Educație Fizică și Sport”, a povestit tânărul.Luni, cei 108 pompieri care au participat la misiunea din Grecia au fost recompensaţi şi cu Emblema de onoare a Departamentului pentru Situaţii de Urgență.”Pentru mine a fost un moment de mândrie și emoție. Să primești Emblema de onoare la început de carieră este remarcabil. Este un început bun și vreau să continui pe drumul acesta, să particip la cât mai multe misiuni.Dacă mâine s-ar face apel pentru o nouă misiune, aș fi primul înscrisȚ, a spus plutonierul Andor.Un număr de 108 pompieri salvatori din Oradea, Sălaj, Argeș, Buzău și București, cu 23 de autospeciale au fost detaşaţi 10 zile în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetaţie care au devastat această ţară. Timp de opt zile au participat la acțiunile de stingere a incendiilor din Grecia, eforturile lor fiind apreciate atât de autorități, cât și de jurnaliștii greci și de populație. Ei au revenit luni, 16 august, în România, cu două zile mai devreme decât era plănuit, pentru că incendiile au fost aduse sub control