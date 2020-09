Constanta: Paramedicii si salvatorii ISU de pe litoral au intervenit in aceasta vara pentru 721 de persoane aflate in dificultate

Potrivit sursei citate, in perioada 1 iulie-15 septembrie, de la operationalizarea punctelor de prim ajutor de pe litoral, pompierii au desfasurat misiuni in urma carora 721 de persoane, aflate in dificultate, au fost asistate medical, cele mai multe cazuri fiind inregistrate pe plaja din Eforie Nord (216 cazuri), Costinesti (167 persoane), Jupiter (131 persoane), Vama Veche (104 persoane), Mamaia (78) si Corbu (25 persoane).De la inceputul sezonului estival si pana in prezent, 74 persoane au fost salvate de la inec, dintre care 64 din mare si altele 10 din lacuri. Totodata, echipajele ambulantelor SMURD , care au deservit cele opt puncte de prim ajutor de pe plajele din: Corbu, Mamaia Nord-Navodari, Mamaia, Eforie Nord, Techirghiol, Costinesti, Jupiter si Vama Veche, au asistat medical 1.042 persoane, dintre care 636 au necesitat transportul la spital, iar salvatorii de pe senilate au desfasurat 95 de misiuni de transport pentru persoane cu diferite afectiuni medicale, se arata in comunicatul de presa al ISU Dobrogea.De asemenea, in perioada 14 iunie-14 septembrie, inspectorii de prevenire au derulat 610 de controale la unitati de turism si agrement, in urma carora au fost aplicate 3.515 sanctiuni dintre care 673 de amenzi, in cuantum de 1.608.700 lei si 2.842 avertismente.Pentru cresterea gradului de siguranta, in zonele intens circulate din judetul Constanta au fost operationalizate 24 puncte de lucru temporare (11 puncte de stingere a incendiilor, opt puncte de prim ajutor, dotate cu corturi, ambulante, senilate si motociclete SMURD si cinci puncte de salvare acvatica in Portul Tomis, Portul Bellona, Marina Mangalia, Lacul Siutghiol si Lacul Techirghiol).