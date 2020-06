Apele Romane: Viituri istorice pe raul Timis si afluentii Bistra si Poganis. Cota de pericol a fost depasita cu 140 de centimetri, in urmatoarele ore fiind asteptat maximul undei

Ziare.

"In ultimele trei zile, s-au inregistrat precipitatii cumulate 150 l/mp-/170l/mp care au condus la formarea unei viituri istorice pe raul Timis si afluenti Bistra si Poganis. Din cauza precipitatiilor abundente din timpul noptii, precum si a propagarii viiturilor in aval, se inregistreaza in continuare cresteri importante de debite si niveluri pe toate cursurile de apa din spatiul hidrografic Banat", a transmis, vineri, AN Apele Romane.Sursa citata precizeaza ca cele mai afectate cursuri de apa sunt cele vizate de codul rosu hidrologic: Timis si Poganis."Pe raul Timis, in acest moment, la statia hidrometrica Lugoj a fost depasita cota de pericol cu peste 1,40 m (zona indiguita, faza III de aparare). In urmatoarele ore, va fi atins maximul undei de viitura. Pentru limitarea efectelor inflitratiilor la dig pe raza municipiului Lugoj, se actioneaza cu saci si utilaje. Se fac eforturi pentru mentinerea liniei de aparare din aval de localitatea Lugoj", a mai transmis compania.De asemenea, institutia preciZeaza ca, preventiv au fost evacuate obiectivele socio-economice din zona si s-a oprit alimentarea cu apa dintr-un cartier din municipiul Lugoj.Directorul General ANAR, Ervin Molnar, se va deplasa in zona pentru evaluarea situatiei de la fata locului.