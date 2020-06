Arad, Bihor, Dambovita, Harghita, Hunedoara si Maramures sunt cele mai afectate de ploile torentiale, in ultimele 24 de ore

Ziare.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta informeaza joi dimineata ca, in cursul zilei de miercuri si pe timpul noptii, din cauza precipitatiilor abundente pompierii au actionat pentru evacuarea apei din peste 500 de case, curti sau beciuri.Traficul rutier a fost temporar afectat pe cinci drumuri nationale (DN 1A intersectie cu DNCB/Bucuresti - Ilfov, DN 57B/Caras-Severin, DN 16/Mures, DN 22D si DN 22A/Mures) si trei drumuri judetene (DJ 703K/Arges, DJ 764F/Bihor si DJ 668/Hunedoara), atat din cauza acumularii de apa si aluviuni pe carosabil, cat si a caderilor de pietre.Printre judetele cele mai afectate de aversele torentiale sunt Arad, Bihor, Dambovita, Harghita, Hunedoara si Maramures.O situatie deosebita, conform IGSU, s-a produs in localitatea Surbesti, din judetul Maramures. In acest caz au fost evacuate temporar trei persoane care erau in pericol de a fi surprinse de viitura. Dupa retragerea apelor, persoanele s-au intors in locuinte.Un alt eveniment similar s-a inregistrat in municipiul Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita. Ca urmare a precipitatiilor din ultimele zile s-a produs o alunecare de teren, frontul alunecarii oprindu-se la o distanta de 5 m fata de o gospodarie. Nu au fost afectate locuinte si nu au rezultat victime , insa, in mod preventiv, au fost evacuate trei persoane (doi adulti si un copil).Pentru ca populatia sa adopte masurile de autoprotectie, in zonele vizate de atentionarile si avertizarile hidrometeorologice imediate au fost emise 10 mesaje prin sistemul RO-ALERT la nivelul a cinci judete (Cluj, Galati, Salaj, Suceava si Tulcea)."Important de precizat este faptul ca in niciuna dintre situatiile gestionate nu s-au inregistrat victime si nicio persoana nu a avut nevoie de acordarea primului ajutor", precizeaza IGSU.