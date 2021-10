Mașina de pompieri trimisă preventiv în curtea spitalului COVID din Timișoara a fost chemată înapoi. Ce motive de răzgândire invocă șefii ISU

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ISU Timiş a anunţat, sâmbătă, 9 octombrie, că şi-a retras autospeciala de stingere şi echipajul aferent din curtea Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" din Timişoara.

Mașina a fost solicitată preventiv de managerul unităţii medicale, dr. Cristian Oancea, la începutul săptămânii, pentru a preveni eventuale urmări tragice ale unui incendiu determinat de suprasolicitarea reţelei electrice din secţia ATI.

Maşina pompierilor a stat în curtea spitalului mai puţin de două zile.

"Având în vedere că unitatea sanitară se află la o distanţă de doi kilometri de cea mai apropiată subunitate de pompieri, echipajele de pompieri pot asigura un timp de răspuns scăzut. Prin dislocarea permanentă a unei autospeciale de stingere din dotarea unităţii noastre s-ar diminua considerabil capacitatea de intervenţie aferentă raionului Detaşamentului 1 de Pompieri Timişoara, care include 17 UAT-uri şi o populaţie de 248.825 de locuitori.

De asemenea, având în vedere că în ultima perioadă numărul misiunilor ISU Banat al judeţului Timiş este într-o permanentă creştere, determinate în mod special şi de situaţia epidemiologică de la nivelul judeţului, s-a dispus ca măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la unitatea sanitară să se asigure din subunitate", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Timiş, Elena Megherea.

Aceasta menţionează că ISU Timiş continuă să asigure suport unităţilor sanitare prin misiuni de recunoaştere zilnice prin care echipajele de pompieri vor efectua instruiri cu personalul medical, recunoaşteri şi verificări privind securitatea la incendiu, în mod special pe secţiile de terapie intensivă, pentru a preveni producerea unui incendiu.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" din Timişoara, dr. Cristian Oancea, a precizat, miercuri, pentru AGERPRES, că a solicitat ISU Timiş şi Prefecturii Timiş o autospecială care să stea permanent în curtea spitalului.

"Noi avem autorizaţie pe sistemul de incendiu, dar nu şi pe clădirea care este foarte veche. Am crescut capacitatea secţiei ATI de la 13 la 34 de paturi cu concentratoare de oxigen, aşa că presiunea pe sistemul electric este la cote înalte", a spus medicul.

Managerul Spitalului "Victor Babeş" Timişoara a precizat, pentru AGERPRES, că unitatea medicală face în mod constant inclusiv exerciţii de simulare de incendii, periodic fiind instruit personalul medical de către specialiştii ISU.

"Trebuie să ştim cum să intervenim de urgenţă în cazul în care se declanşează un incendiu în spital. Este o perioadă foarte complicată. Spitalul este plin. Secţia de Terapie Intensivă are o încărcătură de 100%. (...). Aparatura pe care o folosim este suprasolicitată. (...). Am reuşit să schimbăm reţelele de oxigen şi cele electrice, dar nu uitaţi că vorbim de o clădire foarte veche, care are nevoie de reparaţii", a afirmat dr. Cristian Oancea.

