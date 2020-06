Bihor: Copilul de 4 ani care a fost luat de viitura a fost gasit mort

Ziare.

Conform ISU Bihor, in jurul orei 09.40, un localnic si un pompier militar care, dupa ce a iesit din tura, a dorit sa participe in continuare, la misiunea de cautare, au gasit trupul neinsufletit al copilului pe malul apei, pe raza localitatii Motesti."In cursul noptii de sambata spre duminica, 14 iunie a.c., misiunea de cautare a copilului in varsta de 4 ani, luat de o viitura in localitatea Valea de Sus, a fost sistata timp de cateva ore, din cauza fenomenelor meteorologice periculoase manifestate in zona, fiind reluata in jurul orei 06.30, cand conditiile meteorologice au permis desfasurarea operatiunii", anunta ISU Bihor.La cautari au participat zeci de pompieri militari din cadrul a doua subunitati, localnici si politisti, fortele angrenate cercetand amanuntit intreaga zona, fiind vizate cu precadere, suprafetele din jurul podurilor, podetelor si barajelor formate de aluviunile aduse de viitura.De asemenea, pentru optimizarea cautarilor, a fost solicitat in sprijin, un elicopter al Inspectoratului General de Aviatie, care sa survoleze intreaga zona.Totodata, in cursul serii de sambata, pompierii militari din cadrul Statiei Stei si Sectiei Beius au intervenit in localitatile Bradet si Chiscau, pentru evacuarea apei din 4 locuinte, doua curti si un subsol. De asemenea, echipajele de pompieri militari ale Sectiei Beius au inlaturat apa acumulata in urma ploilor torentiale intr-o ferma din localitatea Gurani si au evacuat 46 de vaci.