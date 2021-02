Catelus salvat in ultima clipa de la moarte de un pompier. De cateva zile se luptase sa iasa din fantana de 12 metri

L-a prins "ca pe un copilas"

"Vecinii mi-au spus ca se afla acolo de 2-3 zile... si risca sa moara de foame. Stapanii lui erau plecati. L-am gasit in fantana gospodariei. Cand am auzit cum plangea... va dati seama ca nu a mai contat adancimea putului.Am actionat de urgenta pentru a-l aduce la suprafata in cel mai scurt timp - ne-a povestit plutonier adjutant sef Farkas Janos, care a devenit inger salvator pentru un catelus cazut intr-o fantana, in comuna Simian, judetul Bihor", se arata intr-o postare a IGSU pe pagina de Facebook "Asigurat de ceilalti colegi, a coborat in fantana adanca de 12 metri si a reusit sa aduca la suprafata catelusul, in doar cateva minute, prinzand-l "ca pe un copilas", asa cum avea sa povesteasca mai tarziu.Si de aceasta data, salvatorii s-au ridicat la inaltimea asteptarilor si nu au ezitat sa intervina pentru salvarea unei vieti, patrupedul fiind inapoiat stapanilor sai teafar si nevatamat", se mai arata in postarea pompierilor. In toamna anului trecut, un video care a circulat pe retelele sociale arata cum unii minori dau foc unui catel, care apoi fuge speriat . Politia s-a autosesizat si a deschis dosar penal pentru ranirea sau schingiuirea animalelor.Incidentul a avut loc in Buzau, iar dosarul va fi declinat organelor de urmarire penala de acolo. Intre timp, un ONG pentru salvarea animalelor si fortele de ordine au intervenit.