Copil de 14 ani, disparut in apele Muresului in prima zi de scoala. Pompierii il cauta in locul indicat de colegii lui

Apelul la 112 a fost facut de un barbat din municipiul Arad, care a anuntat ca in zona "Maranata" a malului Muresului s-ar fi inecat un copil.Pompierii au gasit, in locul indicat, doi copii, care au spus ca sunt colegi cu cel care a intrat in apa si nu a mai iesit la suprafata."Cei doi copii gasiti pe malul raului au afirmat ca, dupa ce au plecat de la scoala, s-au oprit la Mures sa faca o baie, iar colegul lor nu a mai iesit la suprafata apei", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, George Plesca.Operatiunea se desfasoara cu echipaje de cautare-salvare cu barci, din cadrul Detasamentului de Pompieri Arad, iar la fata locului este prezent si un echipaj medical.Citeste si: