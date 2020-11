Copil de 3 ani inecat cu o bomboana, salvat de parinti dupa sfaturile oferite la telefon de un pompier. Dialogul purtat intre salvator si mama victimei

Pompierul Adrian Gheorghe a reusit sa ii calmeze pe adulti si le-a transmis ce trebuie sa faca pentru salvarea copilului in minutele importante ce fac diferenta dintre viata si moarte. Intamplarea a fost facuta publica de ISU Gorj, pe pagina de Facebook Copilul in varsta de 3 ani, inecat cu o bomboana, a fost salvat chiar de mama lui, la indicatiile pompierului si ale unui barbat care a apelat 112.Intamplarea a fost facuta publica de ISU Gorj, pe pagina de Facebook:"- Alo! Pompierii suntem! Ce problema aveti?La capatul celalalt al firului un barbat in toata firea, care abia putea sa spuna:S-a inecat un copil domnule! Nu mai respira!Adrian, colegul nostru, paramedic cu experienta, tocmai se intorsese de la o interventie si intrase in dispecerat sa-si faca raportarile. Aude conversatia dintre dispecer si barbat, ia castile de rezerva pe urechi si preia apelul:- Cu ce s-a inecat copilul, domnule?- Cu o bomboana, dar nu mai respira!- Trebuie sa va calmati si, impreuna, sa incercam sa-l salvam! Ma auziti?- Avem nevoie urgent de o ambulanta - Domnule, trebuie sa ma ascultati cu atentie! Ascultati-ma cu atentie, va rog!- Da! Va ascult!- Ce varsta are copilul?- 3 ani, domnule!- O sa va rog frumos sa-l luati in brate, si sa-l puneti pe bratul stang cu fata in jos, astfel incat palma mainii stangi sa-i sprijine barbia copilului! Ati inteles?Ca un ecou, se auzeau cuvintele barbatului care dadea indicatiile primite unei alte persoane: "Pune-l cu fata in jos! Nu asa! Pe bratul stang! Asa e bine!"Adrian se asigura ca, pana aici, lucrurile sunt in ordine:- L-ati pus?- Da, domnule!- Acum, incercati sa-i aplicati copilului 5 lovituri cu podul palmei, intre omoplati, de jos in sus! Ati inteles? Trebuie sa-l loviti de jos in sus intre umeri!Si, iar cuvintele barbatului ca un ecou: "Loviti-l intre umeri de jos in sus! De 5 ori!"- Nu-si revine domnule! Nu respira! Nu mai ajunge ambulanta?- Ambulanta este in drum spre dumneavoastra! Concentrati-va, va rog! Haideti sa mai incercam o data! Loviti-l pe copil in aceeasi pozitie! Ma auziti?- Da, va aud!- Loviti-l un pic mai tare cand va spun eu! Da?- Da, domnule!- Haideti! Acum!Si in linistea care se asternuse in dispeceratul nostru, parca se auzea bataia din spatele copilului...- Respira?- Nu, domnule!- Haideti! Inca o data!Liniste deplina...- Inca o data! Acum!Si dintr-o data se aude plansul copilului si tipetele de bucurie ale celor care facusera echipa sa il salveze: "Respira! Respira! Si-a revenit!"Toti cei din dispeceratul nostru respira usurati, dupa cateva minutele in care parca isi tinusera respiratia si traisera impreuna cu familia momentele de salvare ale copilului! Copilul a fost salvat chiar de mama lui, la indicatiile colegului nostru si ale domnului care a apelat 112, a avut stapanire de sine, nu s-a panicat si a contribuit enorm la salvarea copilului. Acum, copilul este in afara oricarui pericol!Intr-o astfel de situatie, primele minute sunt vitale! Tocmai de aceea este foarte important ca fiecare dintre noi sa cunoastem cateva reguli minimale de acordare a primului ajutor calificat!".