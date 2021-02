FOTO Misiune dramatica la Bacau. Copil de patru ani, cazut intr-o fantana, salvat de pompieri

Un copil in varsta de 4 ani, din localitatea Faraoani, a fost salvat, miercuri, de pompierii bacauani, dupa ce a cazut intr-o fantana din curtea locuintei.Pompierii au coborat in fantana asigurati in coarde si au scos minorul."Copilul a fost scos din fantana, constient. Este evaluat de echipajul cu medic al Serviciului de Ambulanta Judetean. Va fi transportat la Unitatea de Primiri Urgente Bacau", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bacau, Andrei Grecu.Fantana are peste 10 metri adancime, iar buza acesteia este mica, de cateva zeci de centimetri.Politistii vor efectua cercetari pentru a stabili imprejurarile in care copilul a cazut in fantana.In luna semptembrie a anului 2020, un copil in varsta de 10 ani a fost salvat de pompieri dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de 22 de metri