UPDATE Doi baieti de 8 si 11 ani, striviti de niste tevi in locul in care se jucau. Unul dintre ei a murit

Un baiat in varsta de opt ani a murit, in aceasta seara, in timp ce verisorul sau, in varsta de 11 ani, a ajuns de urgenta la spital, dupa ce au fost striviti de mai multe tevi.Cei doi copii se jucau in apropierea caii ferate din Costinesti atunci cand s-a produs tragedia. Mai multe tevi s-ar fi prabusit peste ei, relateaza Antena3.Baiatul in varsta de opt ani a ramas prins sub tevi si a fost gasit inconstient de familie si salvatori.Potrivit ISU Constanta, la fata locului au intervenit o autospeciala de stingere si un echipaj SMURD de la Statia Tuzla. De asemenea, acolo a ajuns si un echipaj SAJ cu medic, copiii au fost transportati la spital, insa baietelul de 8 ani nu a mai putut fi salvat, potrivit sursei citate.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dupa amiaza, in comuna Costinesti, dupa ce doi copii au fost prinsi sub tevi metalice.La fata locului s-au deplasat o autospeciala cu apa si spuma, un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean cu medic.Conform primelor informatii, un copil este inconstient, iar al doilea acuza dureri lombare.Cei doi copii sunt in varsta de aproximativ sase ani.