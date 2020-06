Doua fete au murit inecate intr-un baraj de acumulare din Iasi. Pompierii mai cauta o fetita de 10 ani

Ziare.

Alerta s-a dat in jurul orei 14.30, cand, printr-un apel la 112 autoritatile erau anuntate ca in barajul de la Parcovaci, de langa Harlau cele trei fete ar fi disparut."Sectia de Pompieri Targu Frumos a fost solicitata sa intervina pentru cautare persoane inecate in acumularea Parcovaci, Harlau. Au fost gasite 2 persoane, de sex feminin, 6 respectiv 7 ani. Se presupune ca mai exista o victima de sex feminin, de 10 ani pentru care se continua operatiunile", a transmis ISU Iasi.Medicii ajunsi la fata locului au declarat decesul celor doua fete scoase din apa. Cea care a alertat autoritatile a fost o femeie care asigura paza barajului.Reprezentantii Politiei au demarat cercetari pentru a stabili modul in care copiii au ajuns in apele barajului.