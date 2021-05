Centrul comercial Ikea Baneasa, evacuat de urgenta. Sute de oameni, clienti si angajati, au fost scosi in fata magazinului

Sute de oameni aflati in centrul comercial Ikea au trebuit sa paraseasca de urgenta incinta, sub supravegherea personalului de specialitate.Informatia a fost confirmata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, potrivit Alephnews.ro Deocamdata nu este clar motivul pentru s-a dispus masura de urgenta, dar o ambulanta SMURD este deplasata in zona dupa ce unei persoane i s-ar fi facut rau.Stire in curs de actualizare.