Explozie intr-un bloc din Slobozia: 20 de persoane au fost evacuate, iar o femeie de 72 de ani cu arsuri pe maini si pe fata a fost transportata la spital

Potrivit ISU Ialomita, duminica, printr un apel la 112, pompierii au fost instiintati in legatura cu producerea unei explozii la un apartament situat la primul etaj dintr-un bloc cu patru etaje din municipiul Slobozia.La locul solicitarii s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Slobozia, cu doua autospeciale pentru stingere, doua echipaje SMURD , o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de prima interventie si comanda si doua echipaje ale SAJ Ialomita. Au fost anuntati si reprezentantii Inspectoratului de stat in constructii si cei ai primariei.La sosirea fortelor de interventie in apartamentul unde s-a produs explozia, usile si geamurile erau deteriorate, iar la toate apartamentele din scara de bloc, usile de la intrare erau deteriorate.Pompierii au evacuat aproximativ 20 de persoane care locuiau in apartamentele situate in scara de bloc. Din apartamentul in care s-a produs evenimentul, s-au autoevacuat trei persoane: doua adulte si o minora.Victimele au primit ingrijiri medicale de la echipajele SMURD si SAJ, ulterior o femeie in vasta de aproximativ 72 de ani, care prezenta arsuri la membrele superioare si la nivelul fetei, a fost preluata de un echipaj SAJ si transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia. Celelalte doua victime au suferit atacuri de panica si dupa acordarea primului ajutor medical au refuzat transportul la spital.Echipajele medicale au mai acordat primul ajutor unei persoane, cu un traumatism la o mana, care se afla pe casa scarii in momentul producerii exploziei, ulterior fiind transportata de echipajul SMURD la spital.Cauza producerii exploziei este in curs de stabilire, precizeaza ISU Ialomita.