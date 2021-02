FOTO Femeie de 70 de ani, care locuia intr-o zona izolata, a fost dusa cu senilata pana la echipajul SMURD. Ambulanta nu reusise sa ajunga la ea din cauza zapezii

Femeia locuieste intr-o zona izolata, unde accesul auto este ingreunat de stratul mare de zapada "O botosaneanca care avea nevoie urgenta de ingrijiri medicale a reusit sa ajunga la spital doar cu ajutorul senilatei. Femeia, in varsta de 70 ani, locuieste intr-o casa izolata din localitate Satul Nou, orasul Saveni.In jurul orei 02.00, a solicitat ajutorul cadrelor medicale deoarece nu se simtea bine de aproape trei zile. Echipajul Serviciului Judetean de Ambulanta nu a reusit sa ajunga la casa femeii din cauza stratului de zapada care face ca zona sa fie una foarte greu accesibila circulatiei auto", a transmis ISU Botosani, duminica dimineata.Sursa citata a precizat ca femeia nu se putea deplasa singura, iar drumul de la ambulanta pana la locuinta acesteia a fost parcurs cu ajutorul senilatei din dotarea Detasamentului de Pompieri Dorohoi.Pompierii militari au preluat pacienta si au transportat-o in conditii de siguranta la ambulanta. Intreaga operatiune de salvare a durat aproximativ o jumatate de ora.In acest weekend a u fost emise mai multe avertizari de frig si ninsori in multe zone din Romania Din cauza viscolului mai multe drumuri sunt blocate.