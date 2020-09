FOTO. Copil de 10 ani dintr-o comuna vranceana, salvat de sateni, pompieri si politisti dupa ce a cazut intr-o fantana de 22 de metri

"Astazi, 16 septembrie a.c., in jurul orei 15:50, echipajele specializate ale Inspectoratului pentru Situatii de de Urgenta "Anghel Saligny" al judetului Vrancea au fost solicitate, prin intermediul Sistemului Unic 112, sa intervina in localitatea Paunesti, pentru salvarea unui copil cazut intr-o fantana adanca de circa 22 de metri.Pentru salvarea copilului, in varsta de 10 de ani, au fost mobilizati pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Adjud, care au intervenit cu o autospeciala de interventie . In sprijinul militarilor a actionat si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Paunesti si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Vrancea.Pompierii in cooperare cu SVSU si un reprezentant al politiei au reusit extragerea copilului in conditii de siguranta, din fantana", a transmis ISU Vrancea.In urma cazaturii, copilul a suferit o rana la membrul inferior stang. Acesta a fost scos la suprafata in stare constienta si predat echipajului de pe ambulanta , care, ulterior, l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgente Focsani.Citeste si: