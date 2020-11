FOTO O ghiulea de tun a fost descoperita in curtea unei case din orasul Giurgiu

"Un giurgiuvean, care facea curatenie de toamna in curtea casei situata pe strada George Cosbuc din municipiul Giurgiu, a gasit in dupa-amiaza zilei de sambata, un obiect care i-a atras imediat atentia pentru ca semana cu un element de munitie. Barbatul a sunat la 112 si a intrerupt activitatea de amenajare a curtii pana la sosirea echipajului ISU", se arata intr-un comunicat de presa emis duminica de ISU Giurgiu.Pirotehnicienii sositi la fata locului au constatat ca era vorba despre o ghiulea de tun, acoperita aproape in totalitate de pamant.La scurt timp de la acest caz, echipajul ISU a avut o alta interventie , in localitatea Baneasa."Persoana care a solicitat sprijinul autoritatilor desfasura activitati de curatare a solului si de pregatire pentru culturile de primavara. De data aceasta, au fost gasite doua proiectile explozive de calibrul 76 mm si un altul de calibrul 100 mm.In ambele cazuri, munitia a fost ridicata, transportata si depozitata in siguranta pana cand ca fi distrusa in poligonul de specialitate," mai arata ISU Giurgiu.