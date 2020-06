FOTO&VIDEO: ISU Bucuresti - Ilfov actioneaza pentru a extrage o mare cantitate de apa acumulata intr-un pasaj de Soseaua Bucuresti - Targoviste

Sursa: ISU

Sursa: ISU

Ziare.

com

Incepand cu ora 06:00 pana in prezent, ISU B-IF a fost solicitat in 11 situatii - 5 in Bucuresti si 6 in Ilfov - pentru extragerea apei acumulate in subsolul locuintelor sau pe carosabil."O situatie dificila este inregistrata in prezent, in Soseaua Bucuresti-Targoviste, unde intervenim cu o motopompa pentru extragerea unei mari cantitati de apa acumulata in pasajul rutier", precizeaza ISU.Intreaga tara se afla de marti de la ora 10:00 pana joi la aceeasi ora sub o avertizare cod galben fiind anuntate instabilitate atmosferica accentuata, ce se manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa anuntate depasesc 25...30 l/mp si pe arii restranse 40...60 l/mp.