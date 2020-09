Fotografia zilei: "O poza cat toate cuvintele de apreciere pe care le-am putea scrie pentru salvatori!"

Iohannis: "O institutie de suport fundamentala"

Ziua Pompierilor din Romania este o sarbatoare anuala care comemoreaza in fiecare zi de 13 septembrie Batalia din Dealul Spirii, care a avut loc in 1848 la Bucuresti intre compania de pompieri condusa de Capitanul Pavel Zaganescu si un corp de armata al Imperiului Otoman.Evenimente au avut loc duminica in toate unitatile de pompieri, iar mai multe oficialitati au transmis mesaje.Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor din Romania. Seful statului a afirmat ca pompierii au dat dovada de profesionalist si curaj, de implicare si spirit de sacrificiu intr-o perioada in care lumea este greu incercata de pandemia de coronavirus "Sarbatorim astazi, prilej de a ne arata recunostinta si pretuirea fata de pompierii militari si de a cinsti si onora lupta eroica a acestora din Dealul Spirii, in timpul Revolutiei de la 1848. De-a lungul istoriei noastre, pompierii militari si-au indeplinit misiunea cu daruire, patriotism si abnegatie, puse permanent in slujba cetatenilor si a tarii. In aceste momente in care intreaga lume este greu incercata de pandemia de COVID-19, ati dat dovada, din nou, de profesionalism si curaj, de implicare si spirit de sacrificiu, pentru a contribui, alaturi de celelalte institutii ale statului, la mentinerea sanatatii si a sigurantei cetatenilor Romaniei", a declarat Klaus Iohannis, potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale.Acesta a adaugat ca pompierii au continuat sa lupte impotriva calimitatilor si dezastrelor in toata aceasta perioada."Am remarcat, de asemenea, modul responsabil in care ati continuat sa va indepliniti sarcinile de serviciu in lupta impotriva calamitatilor si dezastrelor naturale, in toata aceasta perioada. Ati fost si veti ramane o institutie de suport fundamentala, garantul starii de normalitate in cadrul comunitatilor, precum si al drepturilor la viata, la proprietate privata si la sanatate. Va doresc multa sanatate, succes in activitate si va asigur de intreaga mea apreciere! La multi ani!", a conchis presedintele Iohannis.Premierul Ludovic Orban a transmis duminica un mesaj de Ziua Pompierilor, aducand un omagiu tuturor celor care au ajutat in multe momente de rascruce din istoria moderna a Romaniei, "bravilor aparatori ai vietilor si bunurilor puse in pericol de flacari, calamitati naturale, accidente sau alte situatii de risc"."Astazi este Ziua Pompierilor din Romania, o zi dedicata bravilor aparatori ai vietilor si bunurilor puse in pericol de flacari, calamitati naturale, accidente sau alte situatii de risc. Incepand cu pompierii militari eroi cazuti in 1848 pe Dealul Spirii, in lupta cu ostile otomane, pentru a apara populatia si aspiratiile de libertate si progres care i-au insufletit pe romani in perioada pasoptista, astazi, peste decenii, ne amintim si le aducem un omagiu tuturor celor care au ajutat in multe alte momente de rascruce din istoria moderna a Romaniei", arata Orban in mesaj.El apreciaza curajul pompierilor de astazi, a caror misiune implica in aceeasi masura riscuri si situatii dificile, "in fata carora nu se lasa insa coplesiti"."Le multumim si le pretuim curajul si pompierilor de astazi, a caror misiune implica in aceeasi masura riscuri si situatii dificile, in fata carora nu se lasa insa coplesiti. Munca lor este de cele mai multe ori o adevarata lupta contracronometru pentru viata unor concetateni ai nostri aflati in situatii dificile si ne bucuram pentru fiecare misiune de salvare care se incheie cu succes. Va multumim, dragi pompieri, tuturor celor din structurile de protectie civila si din inspectoratele pentru situatii de urgenta, pentru daruirea cu care va puneti in slujba cetatenilor si pentru vietile salvate.De asemenea, va felicit pentru sprijinul pe care l-ati asigurat de la declansarea crizei sanitare pentru transportul persoanelor infectate sau suspecte de COVID-19 si in cadrul unor misiuni de management al centrelor de carantinare, transport de materiale si echipamente de protectie si operatiuni de decontaminare. La multi ani si succes in toate misiunile dumneavoastra!", a transmis Ludovic Orban.