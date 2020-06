GALERIE FOTO O lebada a fost salvata de pompieri din namolul Lacului Sarat din Braila, in urma unui apel la 112

Ziare.

Colonelul Stefan Stoian de la ISU Braila,a transmis ca pompierii au fost anuntati prin sistemul 112 ca in Lacul Sarat, o lebada este impotmolita in noroi. Tiei pompieri au ajuns la fata locului si au reusit sa salveze pasarea."Este posibil ca Lacul Sarat sa fi fost alimentat cu apa din Dunare si probabil de aceea s-a intamplat sa ramana blocata. Lebada s-a impotmolit pur si simplu in namol iar colegii mei au intervenit pentru a o salva", a a explicat Stefan Stoian.Pompierul care a intervnit pentru salvarea lebedei a fost asigurat de colegii lui, pentru ca e vorba de namol, iar misiunea nu a fost usoara, insa la final, pasarea a fost salvata.Lebada a fost preluata de o echipa a Comisariatului Judetean al Garzii de Mediu Braila.Lacul Sarat din statiunea cu acelasi nume se confrunta si anul acesta cu fenomenul de seceta, motiv pentru care autoritatile au decis alimentarea lui cu apa dulce din Dunare, procedeu la care s-a recurs si anul trecut, cu aprobarea Institutului National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie, scrie Agerpres Lacul, format pe un vechi curs al Dunarii, care acum este complet izolat, este inconjurat de 70 hectare de padure, care atenueaza climatul de stepa si constituie un placut loc de recreere. Adancimea apei variaza intre 0,6 si 1,80 metri, iar fundul lacului este acoperit pe intreaga suprafata de un namol terapeutic, cu un grad foarte mare de mineralizare.Lacul are o suprafata de 1,72 kilometri patrati si o adancime de 1,5 metri, iar datorita continutului ridicat de iod, rezultat in urma descompunerii anaerobe a unei specii de nevertebrate, artemia salinas, namolul rezultat amelioreaza zeci de afectiuni