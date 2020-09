VIDEO Incendiu urias in Arad. Un depozit de baloti de fan a luat foc dupa ce a fost lovit de un trasnet

Aproximativ o mie de baloti de fan, depozitati in camp, in apropierea unei zone industriale, au luat foc. Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat de urgenta la fata locului si s-au luptat cu flacarile uriase."Detasamentul de pompieri Arad in cooperare cu Serviciul de Voluntariat pentru Situatii de Urgenta Macea si Serviciul de Voluntariat pentru Situatii de Urgenta Curtici a intervenit in localitatea Dorobanti pentru stingerea unui incendiu la un depozit, in aer liber, de baloti. Interventia a inceput in noapte, in jurul orei 00.00, si s-a incheiat sambata in jurul orei 12.00.S-a actionat in special pentru protectia celorlalte depozite si a unor constructii. La interventie au participat 3 autospeciale de stingere si 15 pompieri profesionisti si voluntari", a transmis George Plesca, purtator de cuvant in cadrul ISU Arad.Din fericire, in jurul incendiului terenul era arat si nu a existat pericolul de propagare a focului. Cei care locuiesc in apropiere s-au speriat teribil, mai ales ca fumul dens se observa de la mare distanta.