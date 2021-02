Acoperisul unei gradinite a luat foc. Pompierii nu au stabilit inca de unde a pornit incendiul

ISU Timis a anuntat ca, luni seara, 18 pompieri cu 4 autospeciale de stingere, din cadrul Detasamentului 1 de Pompieri Timisoara si 3 pompieri din cadrul Detasamentului 2 de Pompieri Timisoara au intervenit la un incendiu izbucnit la Gradinita 22.La sosirea echipajelor, focul se manifesta la acoperisul unitatii de invatamant, pe o suprafata de patru- cinci metri patrati. Pompierii au reusit sa stinga focul in limitele gasite si incearca sa stabileasca de la e a pornit incendiul.Al doilea incendiu la o cladire publica in mai putin de o saptamanaIncendiul de la Gradinita 22 din Timisoara este al doilea dupa ce piata de flori din Piata 700 din Timisoara a luat foc in noaptea de 12 spre 13 februarie 2021. In urma incendiului, mare parte din piata a fost distrusa. Din fericire nu au fost inregistrate victime . Incendiul a provocat, insa, o reactie dura a primarului Fritz, care i-a cerut demisia sefului de la Piete SA. La randul sau, seful pietelor a reactionat dur spunand ca "prostul de Frtiz" ii cere demisia.