VIDEO UPDATE Hotelul Triumf din Capitala, in flacari. Pompierii intervin cu 14 autospeciale

UPDATE Incendiul este localizat, se actioneaza pentru decopertarea invelitorii.Arderea s-a manifestat pe 100 mp, iar suprafata totala afectata (de fum, apa, etc) este de 600 mp, anunta ISU.Incendiul a izbucnit la primele ore ale diminetii. Pompierii bucuresteni intervin, sambata dimineata, pentru stingerea unui incendiu, produs la acoperisul unui hotel, in urma caruia din interiorul acestuia au fost evacuate 10 persoane, a informat ISUBIF.Conform sursei citate, la stingerea incendiului de la Hotelul Triumf, de pe Soseaua Kiseleff, intervin 14 autospeciale de stingere.In urma incediului nu sunt persoane ranite.Este vorba despre o cladire situata in zona centrala a Capitalei, o cladire istorica cu o suprafata foarte mare prin urmare si suprafata la care se manifesta flacarile este una destul des mare.