Incendiu la o biserica din judetul Neamt. Focul se manifesta in interiorul acesteia si la acoperis

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina luni dupa amiaza pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserica din localitatea Rasca, comuna Draganesti. Incendiul se manifesta in interiorul bisericii si la acoperisul acesteia.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Targu Neamt cu trei autospeciale pentru stingere, o autospeciala pentru lucru la inaltime si o ambulanta SMURD , iar in sprijinul lor se deplaseaza o autospeciala pentru stingere si o autospeciala pentru lucru la inaltime de la Detasamentul Piatra-Neamt si o autospeciala pentru stingere de la Detasamentul Roman.Reprezentantii ISU Neamt au precizat ca nu sunt persoane ranite in urma incendiului.