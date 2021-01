Incendiu la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Municipal Roman. A fost activat Planul Rosu de Interventie in judetul Neamt

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Roman cu patru autospeciale de stingere si trei ambulante SMURD (2 EPA si 1 TIM) si voluntari din cadrul SVSU Roman, conform sursei citate. Incendiul se manifesta intr-o ghena in care erau materiale textile. Ghena comunica printr-o tubulatura din tabla cu un grup sanitar situat la nivelul primului etaj al cladirii P+1. Etajul cladirii era inundat de fum.Pana la sosirea fortelor de interventie au fost evacuati sapte pacienti de catre personalul aflat pe locul de munca. Pompierii au evacuat inca 10 pacienti.Doi pacienti si doua cadre medicale (un medic si un infirmier) au fost transportati la CPU Roman de catre ambulantele SMURD. Acestia au suferit usoare intoxicatii cu monoxid de carbon.Sapte pacienti au fost transportati la Spitalul de Psihiatrie "Sf Nicolae" Roman din municipiul Roman, iar alti opt pacienti au fost mutati in saloanele de la parterul cladirii.A fost activat Planul Rosu de Interventie la nivelul judetului Neamt. Cauza probabila de producere a acestui incendiu a fost stabilita ca fiind fumatul in locuri nepermise.