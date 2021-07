Patru masini aflate intr-un garaj din Botosani s-au facut scrum

Potrivit sursei citate, incendiul s-a produs pe o proprietate de pe Aleea Valcelei din municipiul Botosani. La sosirea fortelor de interventie , ardea garajul in totalitate, cu degajari mari de fum."Pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Botosani au ajuns la fata locului, pe strada Aleea Valcelei din municipiul Botosani, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si au constatat ca exista pericolul ca incendiul sa se extinda si la o casa din gospodarie. Pentru stingerea incendiului si inlaturarea efectelor s-a intervenit circa doua ore si jumatate", a afirmat Lupu.Oficialul ISU a precizat ca, foarte probabil, cauza de producere a incendiului a fost scurtcircuit la unul dintre autoturisme, care fusese parcat in garaj cu putin timp inainte de producerea evenimentului.Citeste si: Imaginile dezastrului lasat in urma de explozia si incendiul de la Rafinaria Petromidia