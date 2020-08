Incendiul de la groapa de gunoi a municipiului Sighisoara a fost stins abia dupa cinci zile. 130 de pompieri au fost adusi la interventie

"Dupa aproape 5 zile, incendiul de la groapa de gunoi din municipiul Sighisoara a fost lichidat.Astazi 11 august, in jurul orei 16:00, echipele de interventie din cadrul ISU Mures au strans baza materiala si s-au intors la subunitati.Din seara zilei de 6 august, s-a actionat continuu pentru stingerea incendiului cu patru autospeciale cu apa si spuma, o motopompa remorcabila si peste 130 de cadre militare de la Detasamentul Sighisoara, Detasamentul Targu Mures si Sectia Tarnaveni", a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) MuresPompierii au fost sprijiniti de Primaria Sighisoara si de mai multe firme din zona, care au trimis 5 excavatoare si 5 cisterne cu apa, folosite in misiunea de stingere a incendiului.Cauza izbucnirii incendiului este in curs de stabilire.