Li s-a prabusit balconul in toiul noptii. Oamenii au crezut ca e cutremur

Balconul s-a prabusit in toiul noptii, alertand locatarii care au crezut ca este cutremur . In urma incidentului nu s-au inregistrat victime , ci doar pagube materiale.Potrivit reprezentantilor ISU Vaslui, interventia care a vizat inlaturarea resturilor balconului prabusit a fost una dificila, avand in vedere instabilitatea elementelor de constructie."Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala si un echipaj specializat pentru degajarea unui balcon prabusit de la etajul III la etajul II intr-un bloc de locuinte de pe strada Calugareni, municipiul Vaslui. La interventie au participat si angajati ai autoritatii locale. Interventia a fost una dificila din cauza instabilitatii unor elemente de constructie. Pentru degajarea balconului prabusit, pompierii au lucrat circa doua ore si jumatate. Nu au fost inregistrate victime", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.Blocul a fost construit in urma cu aproximativ 60 de ani, fiind cel mai vechi din Vaslui. O echipa formata din specialisti ai Inspectoratului de Stat in Constructii si reprezentanti ai Serviciului Urbanism din cadrul Primariei Vaslui va stabili cauzele producerii evenimentului.