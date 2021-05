O piata din centrul Timisoarei, inchisa dupa ce angajatii unui birou judecatoresc au simtit un miros intepator in cladire. Mai multe persoane au fost evacuate

ISU Timis a transmis ca masuratorile facute in cinci apartamente, in casa scarii si la subsol nu au indicat valori depasite ale vreunor substante periculoase. Zece persoane au iesit din locuinte, iar una a suferit un atac de panica, primind ingrijiri medicale.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis au anuntat ca, luni, in jurul orei 09:00, au fost solicitati sa intervina in Piata Tepes Voda din Timisoara, intr-o cladire in care apelantul sustinea ca se simte un miros intepator, astfel ca acolo au ajuns un echipaj CBRN si o motocicleta de prim ajutor "Pana la sosirea echipajelor la fata locului, apelantul a fost indrumat de catre colegii din dispecerat sa ventileze incaperile si sa evite folosirea intrerupatoarelor sau a altor surse de aprindere. La sosirea echipajelor la locul interventiei, in curtea imobilului erau autoevacuate 10 persoane.Din fericire, in urma masuratorilor efectuate de catre echipajul CBRN in 5 apartamente, in casa scarii si in subsolul imobilului, nu au fost inregistrate valori depasite privind prezenta unor substante periculoase", au precizat acestia.Totusi, au fost ventilate spatiile, urmand a se face si alte masuratori inca intr-un apartament.O persoana a suferit un atac de panica si a primit ingrijiri medicale de la paramedicul care incadreaza motocicleta SMURD.In luna februarie, 70 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc de pe Calea Sagului din Timisoara, unde se simtea un miros intepator care patrundea si in apartamente, dupa ce intr-o cofetarie de la parter s-a facut dezinsectie.In noiembrie 2019, la Timisoara, trei persoane au murit, iar alte 10 au ajuns la spital dupa ce in blocul in care locuiau au fost facute actiuni de dezinsectie si deratizare.In aceeasi perioada, din motive similare, au fost evacuati locatarii din mai multe blocuri din Timisoara.Patronul firmei care a facut dezinsectia si deratizarea soldate cu decesul a trei persoane a fost trimis in judecata in mai 2020.