Misiuni inedite ale pompierilor: Ce animale au salvat duminica

Duminica dimineata, pompierii galateni s-au deplasat in localitatea Foltesti, in urma unui apel la 112 venit de la un localnic care a anuntat ca a gasit un pui de barza cazut din cuib. Pana la venirea pompierilor, puiul a fost hranit si tinut la adapost.Ulterior, un echipaj al societatii de Distributie a Energiei Electrice a intrerupt furnizarea curentului electric pentru ca pompierii ajunsi la fata locului sa poata interveni.In acest fel, salvatorii din autoscara mecanica s-au putut strecura printre firele de inalta tensiune pentru a duce barza in cuib, alaturi de ceilalti pui.La scurt timp de la aceasta interventie, pompierii din Galati au fost solicitati sa ajute o pisica prinsa intre etajele superioare ale unui bloc din municipiu."Puiul de pisica scancea acolo de cateva zile, iar proprietara nu a reusit sa il extraga dintre acoperisuri, asa incat am fost nevoiti sa actionam cu autoscara pentru a-l aduce inapoi in siguranta", au declarat duminica reprezentantii ISU Galati, care au precizat ca ambele misiuni inedite s-au terminat cu bine.