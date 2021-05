Munitie, cel mai probabil din al Doilea Razboi Mondial, descoperita in Valea Uzului

"Echipajul pirotehnic din cadrul ISU "Oltul" Harghita s-a deplasat la locul indicat si a identificat elementele ca fiind o bomba pentru aruncator calibru 82 mm si o carcasa proiectil 122 mm. Acestea au fost ridicate si transportate, in conditii de siguranta, intr-un loc special amenajat pentru depozitarea acestora, in vederea distrugerii ulterioare", a informat luni seara ISU Harghita.Potrivit sursei citate, este a cincea misiune pirotehnica de la inceputul acestui an, urmand ca in cursul zilei de 19 mai sa aiba loc misiunea de distrugere a tuturor elementelor de munitie descoperite in 2021 pe raza judetului Harghita.