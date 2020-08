O persoana a fost ranita dupa explozia unei butelii cu azot la o fabrica din Barlad

In urma exploziei, o persoana a fost ranita, la fata locului fiind trimis un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, iar pompierii asigura masurile de prevenire si stingere a incendiilor."Un echipaj din cadrul ISU asigura masurile de tip PSI, dupa producerea exploziei la o butelie de azot. Explozia nu a fost urmata de incendiu . In urma exploziei, o persoana a fost ranita si a fost preluata de un echipaj al SAJ", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.Victima este in stare de inconstienta, cu respiratie spontana si primeste ingrijiri medicale la fata locului, urmand sa fie transportata la spital. Persoana ranita este de la o firma din judetul Buzau si efectua o serie de lucrari la fabrica din Barlad.