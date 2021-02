O roata desprinsa in mers de la o masina de pompieri a lovit un autoturism aflat pe contrasens

O roata care s-a desprins de la o masina de pompieri aflata in mers a lovit, vineri seara, o masina, pe un drum judetean din judetul Brasov. Nu s-au inregistrat victime "Intre localitatile Ucea si Victoria, unei autospeciale apartinand Detasamentului de Pompieri Victoria i s-a desprins o roata de la puntea spate, aceasta lovind un autoturism aflat in trafic ", a transmis, vineri seara, IPJ Brasov.Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fara victime.Politistii au precizat ca incidentul a avut loc pe DJ 105 C.Masina de pompieri este de productie romaneasca, cel mai probabil avand o vechime in utilizare de cativa zeci de ani.