Operatiune de salvare a unui caine Saint Bernard orb care a cazut intr-un lac de agrement din Giurgiu

"Iubim animalele si fiecare misiune pe care o avem pentru salvarea acestora este speciala. Astazi, l-am intalnit pe Slash, un Saint Bernard nevazator. Din cauza problemelor pe care le are la ochi, cel mai probabil, cainele care se afla pe malul abrupt al unui lac de agrement a cazut in apa. S-a intamplat astazi, in jurul pranzului, in localitatea Mihai Voda, judetul Giurgiu. Stapanul lui a alertat imediat autoritatile prin 112.La fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Detasamentului Bolintin Deal al ISU Giurgiu, iar doi dintre pompieri au reusit sa coboare malul abrupt cu o inaltime de aproximativ 20 de metri si au lansat in apa o centura cu ajutorul careia au prins si au asigurat cainele, ce are o greutate de aproximativ 80 de kilograme, si astfel au reusit sa il scoata la mal", a declarat purtatoarea de cuvant a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.Desi era foarte speriat de ceea ce i se intampla, cainele a avut incredere in pompierii care au coborat pentru a-l scoate din apa si s-a ghidat dupa vocea lor. Reintalnirea cu stapanul, dar si manifestarile de recunostinta ale cainelui fata de salvatori au facut ca aceasta actiune de salvare sa fie una inedita de care pompierii din cadrul Detasamentului Bolintin Deal isi vor aminti mult timp de acum inainte.