Un pescar care ar fi disparut cu barca in zona Lacului Golovita este cautat de pompierii din Tulcea

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Tulcea, sambata, in jurul orei 19.40, pompierii au fost solicitati sa intervina, prin apel la 112, pentru cautarea unei persoane disparute in zona Lacului Golovita / Sinoe. La fata locului s-au deplasat cinci subofiteri, cu o autospeciala si o barca RIB de la Statia de Pompieri Babadag, precum si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Jurilovca cu o ambarcatiune."Din primele informatii, doi pescari au plecat cu doua barci la pescuit, iar dupa ce au terminat de pescuit unul a plecat inainte, urmand sa fie ajuns de celalalt din urma. Urmand traseul prestabilit, cel de doilea nu a mai reusit sa-l gaseasca pe cel plecat inainte si nici barca acestuia. Fortele de interventie au plecat in cautare de la Jurilovca si au continuat pe Lacul Golovita si Canalul 5, ce face legatura cu Lacul Sinoe", au transmis reprezentantii ISU Tulcea.De asemenea, zona a fost survolata de catre elicopterul SMURD Constanta , sosit in sprijin.Operatiunile de cautare au fost oprite la lasarea intunericului si vor fi reluate duminica dimineata.