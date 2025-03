Peste 4.400 de interventii ale pompierilor, in ultimele trei zile. Cele mai multe au fost urgente medicale

In ultimele trei zile, pompierii militari au intervenit in 4.418 de cazuri de urgenta. In majoritatea cazurilor a fost vorba despre urgente medicale.

"In perioada 21-23 august, la nivel national, pompierii militari au gestionat 4.418 de interventii in situatii de urgenta. Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand pentru acordarea primului ajutor unui numar de 3.573 de persoane aflate in dificultate", a transmis Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

340 de incendii si 11 accidente rutiere

Tot in ultimele trei zile, salvatorii au intervenit pentru stingerea a 340 de incendii, precum si in alte 617 de interventii, in sprijinul comunitatilor, cum ar fi deblocare persoane sau animale sau distrugere munitie neexplodata.

De asemenea, echipajele de descarcerare au fost solicitate sa intervina pentru extragerea persoanelor implicate in 11 accidente rutiere.

Unul dintre cele mai grave accidente s-a produs vineri in judetul Cluj, pe raza localitatii Gherla. In urma impactului intre doua masini, o fetita de sase ani a murit si alte cinci persoane au ajuns la spital.

De asemenea,o persoana si-a pierdut viata, sambata, in localitatea Ileana din judetul calarasi, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat pe partea carosabila.

222 de incendii de vegetatie uscata

Pompierii au mai transmis ca in acest sfarsit de saptamana au intervenit pentru stingerea a 222 de astfel de incendii care au afectat o suprafata de peste 390 hectare.

Salvatorii spun ca in astfel de cazuri, flacarile se intind cu repeziciune, iar pompierii depun un efort considerabil pentru a limita si lichida arderea necontrolata. Situatia este cu atat mai delicata cu cat in apropierea campurilor arzande se afla locuinte si exista pericolul de propagare a incendiilor.

