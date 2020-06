Peste 5000 de pompieri, pregatiti sa intervina in zonele vizate de Codul portocaliu

Ziare.

com

"In contextul emiterii, de catre Administratia Nationala de Meteorologie, a atentionarii Cod portocaliu pentru perioada 13 iunie, ora 15.00 - 14 iunie, ora 02.00, ce vizeaza instabilitate atmosferica accentuata, cantitati insemnate de apa, averse cu caracter torential, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina in cea mai mare parte a tarii, IGSU a dispus unitatilor subordonate luarea masurilor necesare pentru prevenirea si gestionarea operativa a potentialelor situatii de urgenta", potrivit unui comunicat al IGSU, transmis sambata AGERPRES.Astfel, in judetele aflate sub incidenta codului de vreme rea s-a dispus asigurarea rezervei de personal, pentru a putea fi suplimentate efectivele de interventie in cazul producerii unor situatii de urgenta. Totodata, in zonele vizate sunt monitorizate permanent cursurile de apa, pentru a stabili daca nivelul debitelor acestora poate conduce la producerea inundatiilor, precizeaza IGSU.De asemenea, pentru asigurarea actiunilor in sprijinul administratiei publice locale si a comunitatilor, pompierii militari au verificat si pregatit mijloacele tehnice de interventie la inundatii , constand in motopompe de mare capacitate, barci si autospeciale cu echipamente pentru evacuarea apei, informeaza IGSU."La nevoie, inspectoratele pentru situatii de urgenta vor activa grupele operative si centrele judetene de coordonare si conducere a interventiei, care au in componenta reprezentanti ai tuturor structurilor cu atributii in managementul situatiilor de urgenta. Totodata, pompierii angrenati in gestionarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase din zonele grav afectate, continua misiunile in sprijinul populatiei si monitorizeaza situatiile din teren care pot pune in pericol viata si bunurile", se arata in comunicat.Evolutia fenomenelor meteorologice va fi atent urmarita din dispeceratul IGSU si vor fi dispuse masurile necesare eficientizarii misiunilor de raspuns, mentioneaza sursa citata.Pentru evitarea producerii unor situatii de urgenta care pot afecta viata si bunurile, IGSU recomanda cetatenilor ca pe timpul intensificarii vantului si caderilor de grindina sa se adaposteasca in locuinte sau alte spatii care le asigura protectia si sa deconecteze aparatura casnica."De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vantul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza in zone ferite, la distanta fata de copaci sau stalpi de electricitate. Avand in vedere posibilitatea averselor cu acumulari semnificative de apa, recomandam populatiei din zonele vizate de avertizari sa ia masuri pentru curatarea santurilor si rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuarii normale a apelor pluviale", precizeaza IGSU.Informatii despre modul de comportare in cazul producerii unor situatii de urgenta sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obtinute prin intermediul aplicatiei DSU, care poate fi descarcata gratuit din Google Play Store si App Store si a Platformei Nationale de Pregatire pentru Situatii de Urgenta "Fiipregatit.ro", a adaugat IGSU.