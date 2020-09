Peste 700 de turisti au avut nevoie de asistenta medicala, vara aceasta, pe litoral. Cele mai multe cazuri au fost in Eforie Nord si Costinesti

Zeci de persoane transportate cu senilatele

Cele mai multe cazuri au fost in Eforie Nord, Costinesti si Jupiter. De asemenea, 64 de persoane au fost salvate de la inec din mare, iar 10 persoane din lacuri.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea transmite ca in sezonul estival 2020 (1 iulie-15 septembrie) de la operationalizarea punctelor de prim-ajutor pe litoral, pompierii au desfasurat misiuni in urma carora 721 de persoane aflate in dificultate au fost asistate medical."Cele mai multe cazuri au fost inregistrate pe plaja, in statiunea Eforie Nord, unde au fost asistate medical 216 persoane, urmata de statiunile Costinesti - 167 persoane, Jupiter - 131 persoane, Vama Veche - 104 persoane, Mamaia - 78 persoane, Corbu - 25 persoane", se arata in comunicatul de presa.Totodata, echipajele de pe ambulantele SMURD care deservesc cele opt puncte de prim-ajutor (in statiunile Corbu, Mamaia Nord/Navodari, Mamaia, Eforie Nord, Techirghiol, Costinesti, Jupiter si Vama Veche) au asistat medical 1.042 persoane, dintre care 636 au necesitat transportul la spital."Salvatorii care incadreaza senilatele existente pe litoral au desfasurat 95 de misiuni destinate transportului persoanelor cu diferite afectiuni medicale in punctele de prim-ajutor existente pe plaje sau la ambulante, in vederea preluarii si transportarii acestora catre unitatile spitalicesti, pentru investigatii suplimentare. De asemenea, de la inceputul sezonului estival si pana in prezent, 64 persoane au fost salvate de la inec din mare si 10 persoane din lacuri", precizeaza sursa citata.Totodata, in judet, in sezonul estival, pompierii constanteni au fost solicitati sa actioneze la 91 de incendii, trei solicitari pentru asistenta pentru persoane descarcerate, trei solicitari pentru limitarea efectelor meteo nefavorabile, sase interventii de cautare-salvare a animalelor din medii ostile vietii, 41 de situatii de salvare de la inec si 45 de alte situatii.De asemenea, in perioada 14 iunie-14 septembrie, inspectorii de prevenire au derulat 610 controale la unitati de turism si agrement, in urma carora au fost aplicate 3.515 sanctiuni dintre care 673 de amenzi, in cuantum de 1.608.700 lei si 2.842 de avertismente.