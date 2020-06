Ploi abundente si vant puternic in mai multe regiuni din tara. Interventii ale pompierilor in 53 de localitati din 23 de judete

Ziare.

Conform unui comunicat de presa, in cursul zilei de marti si pe timpul noptii, la nivel national au fost emise 32 de atentionari si avertizari hidrometeorologice imediate, care au vizat intensificari puternice ale vantului, averse torentiale, grindina, frecvente descarcari electrice, vijelii, scurgeri importante pe versanti si viituri rapide pe raurile mici.Pentru inlaturarea efectelor, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 34 de locuinte, 80 de curti, 41 de beciuri/ subsoluri si 8 strazi.Totodata, din cauza vantului puternic, patru copaci au cazut pe carosabil sau autoturisme si a fost nevoie de interventia salvatorilor pentru degajarea acestora.Precipitatiile abundente au produs efecte semnificative in judetul Cluj, unde pompierii au actionat in opt localitati, pentru evacuarea apei cu motopompe. Totodata, pe DN 1R, intre localitatile Calatele si Dealul Negru, traficul rutier este oprit din cauza surparii partii carosabile in urma unei viituri, precizeaza sursa citata.Alte judete unde aversele torentiale au produs situatii deosebite au fost Arges, Gorj, Ialomita si Teleorman, unde s-a actionat pentru evacuarea apei acumulate in peste 70 de gospodarii.In Capitala au fost inregistrate situatii izolate in care a fost nevoie de interventia pompierilor pentru degajarea a doi copaci si evacuarea apei dintr-o parcare si trei curti.Traficul rutier a fost temporar afectat pe un drum national (DN 15/MS), doua drumuri judetene (DJ 108C/CJ si DJ 242H/GL) si este oprit pe doua drumuri nationale (DN 57B/CS si DN 1R/CJ), respectiv pe un drum judetean (DJ 108F/SJ).Pentru dispunerea masurilor de autoprotectie de catre cetateni, in contextul emiterii avertizarilor meteorologice/ hidrologice, au fost emise 9 mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT la nivelul judetelor Cluj, Galati, Salaj, Suceava si Tulcea.In prezent, se intervine in judetul Dambovita pentru evacuarea apei de pe o strada si in judetul Giurgiu pentru evacuarea apei dintr-o curte.