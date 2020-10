Pompierii au intervenit in peste 1.500 de situatii de urgenta, in 24 de ore. Cele mai multe solicitari au fost pentru salvari de persoane

Femeie de 86 de ani, arsa de vie in casa

Motociclist mort in accident

Cod Rosu de grindina si vant puternic in Maramures si Satu Mare

Cod galben de vreme rea in Banat, Crisana si Maramures

Majoritatea solicitarilor primite de salvatori au fost pentru acordarea de prim ajutor , astfel incat 1.325 de persoane au primit asistenta medicala de urgenta din partea paramedicilor SMURD , conform IGSU.In afara acestor situatii, echipajele de pompieri au fost solicitate sa intervina la 77 misiuni de stingere a incendiilor, 5 misiuni de descarcerare, 26 misiuni de deblocare sau salvare, precum si in alte 154 de interventii in sprijinul comunitatilor.Interventia pompierilor damboviteni pentru limitarea efectelor unui incendiu produs la o casa, in localitatea Valeni. In momentul sosirii la locul solicitarii, echipajele de interventie au constatat ca incendiul se manifesta generalizat pe o suprafata de aproximativ 120 m2. Din nefericire, pe timpul desfasurarii operatiunilor de interventie, in interiorul locuintei, a fost gasita o victima, decedata (femeie, 86 ani).Un alt eveniment , care s-a soldat cu victime , a fost gestionat de salvatorii clujeni, acestia fiind solicitati sa intervina in urma unui eveniment rutier produs pe DJ 107 in localitatea Rosesti, intre un autoturism si o motocicleta. Din pacate, conducatorul motocicletei si-a pierdut viata in urma accidentului.Tot in cursul zilei de ieri, pompierii maramureseni au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs pe raza localitatii Busag DN 1 C, intre un autoturism si un autotren. In autoturism se afla doar conducatorul autoturismului, incarcerat. In ciuda eforturilor depuse de salvatori, victima a fost declarata decedata.In cursul ultimelor 24 de ore, a fost emisa 1 avertizare meteorologica COD ROSU de grindina de dimensiuni medii si mari si vijelie puternica, rafale de peste 90 km/h ce a vizat judetele Maramures si Satu Mare. De asemenea, pentru judetele Arad, Caras-Severin, Satu Mare si Timis au fost emise 3 avertizari meteorologice COD PORTOCALIU de grindina si vant.Pentru dispunerea masurilor de autoprotectie de catre cetateni, in contextul emiterii avertizarilor meteorologice/hidrologice imediate, au fost emise doua mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT, pentru judetele Maramures si Satu Mare.Urmare a manifestarii fenomenelor hidrometeorologice prognozate, s-au inregistrat efecte in 12 localitati din 3 judete (HD, MM, si SM) unde s-a intervenit pentru degajarea a 13 de copaci cazuti pe carosabil, 1 stalp de telefonie mobila si mai multe elemente de constructie desprinse de vant. Din fericire, nu au fost inregistrate persoane ranite sau pagube materiale insemnate.Avand in vedere ca, pana astazi la ora 18.00, se afla in vigoare o avertizare meteorologica COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, vijelii si grindina, la inceput in Banat, Crisana, Maramures, apoi si in vestul si nordul Olteniei, Transilvania, nord-vestul si nordul Munteniei, precum si in cea mai mare parte a Moldovei. Inspectoratele pentru situatii de urgenta raman mobilizate pentru a interveni, in cel mai scurt timp, in zonele unde se pot produce evenimente deosebite.De asemenea, evolutia fenomenelor hidrometeorologice este permanent monitorizata la nivelul IGSU, la nevoie fiind posibila dislocarea in judetele afectate a fortelor si mijloacelor din alte zone in care nu sunt inregistrate situatii de urgenta.