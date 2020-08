Pompierii incearca sa stinga, de 24 de ore, un incendiu la un depozit de furaje din Botosani

Potrivit acesteia, peste 50 de pompieri au actionat in cursul zilei de sambata, in cursul noptii si duminica dimineata pentru stingerea incendiului."In acest moment (), se intervine in continuare cu cinci autospeciale cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare grea, doua motopompe si mai multe utilaje puse la dispozitie de primariile din Manoleasa si Ripiceni.In total, pana la aceasta ora au fost angrenati in misiune 53 de pompieri de la Detasamentul de Pompieri Botosani, Garzile de Interventie Stefanesti si Trusesti, dar si pompieri voluntari din Manoleasa si Ripiceni. Misiunea pompierilor este una de durata avand in vedere cantitatea mare de furaje, dar si faptul ca trebuie verificat fiecare metru patrat pentru a elimina riscul de reaprindere", a precizat Lupu.In depozitul de furaje de la Ripiceni se aflau, la momentul declansarii incendiului, aproximativ 10.000 de baloti de paie.