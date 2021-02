Ce salarii au pompierii de la ISU Dobrogea, unde mai multi angajati au fost sanctionati pentru interventia de la Constanta

Sanctiuni in urma interventiei la incendiul din Constanta

Va veni un nou prim adjunct la ISU Dobrogea

O femeie s-a aruncat din apartamentul in flacari

Din tabelul salariilor din luna ianuarie 2021, aflam ca ofiterii ISU Dobrogea cu functii de comanda au venituri nete cuprinse intre 3.055 si 7.527 de lei. Ofiterii fara functii de comanda au salarii nete cuprinse intre 2.591 si 7.443 de lei.De asemena, maistrii militari au salarii cuprinse intre 1.845 si 4.538 de lei.Subofiterii au remuneratii lunare de 499 -6.326 de lei.Conform notei ISU Dobrogea, in valorile maxime ale veniturilor salariale nete, pot fi incluse si veniturile acordate in baza unor Hotarari Judecatoresti sau ca urmare a recalcularii unor diferente neacordate din lunile precedente.In schimb, in declaratiile de avere postate pe site-ul institutiei au fost sterse veniturile salariale.De exemplu, in cazul sefului ISU Dobrogea, colonelul Mihail Amarandei, aflam ca acesta detine un teren de 2.400 de metri patrati in comuna Vladeni si o casa in Botosani dar si un autoturism Mercedes GLK din 2012.A fost stearsa suma provenita din salariul sau, insa aflam ca sotia, inspector la Primaria Comunei Cristesti are un venit anual de peste 43.399 lei.Aflam ca are si credite. Cel mai mare, cu scadenta in 2024 este in valoare de 90.000 de lei.Din declaratia de avere a prim-adjunctului Ion Vladut, aflam doar cat castiga fiica sa din alocatie. Conform raportului, IGSU, s-a dispus efectuarea cercetarii disciplinare in cazul a trei ofiteri cu functii de conducere. Masura a fost luata deoarece gravitatea faptelor savarsite impune sanctiuni mai aspre.Astfel, potrivit raportului transmis de autoritati , in urma controlului IGSU, doi dintre ofiterii in cauza aveau atributii directe in mentinerea in stare de operativitate a tehnicii din dotare."Tehnica de interventie fiind defecta, in speta autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, nu au solicitat fondurile financiare necesare efectuarii reparatiilor si introducerii in timp scurt in stare de operativitate a autospecialei, desi la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta aceste fonduri erau disponibile.", se arata in raport.Cel de-al treilea ofiter este cercetat disciplinar pentru ca "a manifestat superficialitate in asigurarea pregatirii de specialitate a personalului operativ din subordine la un nivel adecvat indeplinirii misiunilor din competenta si nu a dispus masuri pentru corectarea disfunctionalitatilor nici la locul interventiei, unde a fost prezent".De asemenea, s-a decis sanctionarea disciplinara a patru subofiteri din cadrul ISU Constanta, pentru nerespectarea normelor privind echiparea la locul interventiei si coordonarea actiunilor de interventie.Si personalul operativ cu atributii de gestionare a apelurilor de urgenta si de coordonare a resurselor alocate interventiei, personal din dispeceratul ISU Constanta si din cadrul detasamentului de Pompieri Palas-Constanta au fost sanctionat.De asemenea, incepand cu 1 martie, un ofiter de la ISU Bucuresti-Ilfov va fi imputernicit pe functia de Prim Adjunct al Inspectorului sef.In prezent, aceasta functie este ocupata de Colonelul Ion Vladut. Conform CV-ului el ocupa aceasta functie de conducere din decembrie 2011, iar atributiile sale sunt de coordonarea activitatii structurilor de interventie si coordonarea activitatilor compartimentelor care asigura suportul structurilor de interventie.La conducearea ISU Dobrogea, din 2016 pana in prezent, este imputernicit colonelul Mihail Amarandei. Pe 16 februarie, un incendiu a izbucnit intr-un apartament situat la etajul 6 al unui bloc din Constanta . O femeie a murit dupa ce s-a aruncat de la balconul apartamentului in flacari. Pompierii au ajuns la fata locului cu intarziere.Blocul este situat in apropierea Spitalului Militar de Urgenta dr. Alexandru Gafencu pe Bulevardul Mamaia