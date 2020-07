Sibiu: Trupul fetitei care a cazut in raul Cibin, gasit dupa opt zile, la 26 de kilometri departare

"Dupa mai bine de 8 zile de misiune zilnica, determinare si efort sustinut, fetita cazuta accidental in raul Cibin a fost gasita de pompierii militari ", a transmis, miercuri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu.Potrivit sursei citate, din primele informatii reiese ca trupul copilului a fost gasit in zona localitatii Talmaciu, la 26 de kilometri de locul unde s-a produs tragedia, pe malul raului Cibin.Fetita de aproximativ cinci ani a cazut in raul Cibin, in 23 iunie, in municipiul Sibiu, zona strazii Orzului. Incidentul s-ar fi produs in timp ce fetita se juca pe malul apei, cu alti copii.Pompierii au intervenit inca de atunci, insa apa raului era extrem de involburata si cu debit mare, din cauza ploilor din ultima perioada.Pompierii au cautat-o in fiecare zi pe fetita, cu barci pneumatice, cu scafandri, in diferite zone din municipiul Sibiu si alte localitati.