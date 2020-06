Tineri blocati pe o insula de pe Crisul Repede, la Oradea, salvati de pompierii de la ISU Bihor

Ziare.

com

Potrivit comunicatului, pompierii militari oradeni au fost apelati joi dupa-amiaza de o persoana la numarul unic 112 pentru a cere ajutorul in cazul salvarii unui grup de tineri, blocati in mijlocul raului, in zona strazii Soseaua Borsului din Oradea.Din grupul celor 12 doar unul singur era adult, ceilalti 11 fiind minori, cu varste intre 14 si 17 ani.Apelantul a precizat faptul ca acestia traversasera Crisul Repede fara probleme, pentru a ajunge pe insulita, insa nivelul apei a crescut brusc in zona in urma unei deversari controlate a apei dintr-un baraj al Hidroelectrica , grupul aflandu-se in imposibilitatea de a se intoarce din cauza curentilor puternici.Pentru salvarea tinerilor, la fata locului s-au deplasat de urgenta trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Oradea, care au intervenit cu barcile din dotare, reusind, in scurt timp, sa-i aduca, teferi, la mal.