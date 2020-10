Giurgiu: Trei copii si un batran, intoxicati cu fum in urma unui incendiu la un apartament. Focul ar fi fost pus intentionat

Potrivit unui comunicat emis, duminica, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu, focul s-a manifestat la un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc de patru nivele."Prin 112 am fost anuntati aseara ca la un apartament dintr-un bloc de locuinte din municipiul Giurgiu, situat pe soseaua Alexandriei, a izbucnit un incendiu. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj de descarcerare care au constatat faptul ca incendiul se manifesta violent, cu flacara deschisa, intr-unul dintre apartamentele de la etajul al treilea. In interior nu se aflau persoane, usa fiind deschisa. Deoarece pe scara era foarte mult fum, iar temperatura era ridicata din cauza flacarilor, pompierii au evacuat toti locatarii din apartamentele situate la ultimele doua etaje, iar locatarii de la parter si primele doua etaje s-au autoevacuat", precizeaza sursa citata.In urma evenimentului, trei minori cu varste de trei, sase, respectiv 16 ani si un batran de 86 de ani au fost transportati la spital intoxicati cu fum.Pompierii au stabilit ca, in urma incendiului, au ars mobilierul din interiorul apartamentului unde s-a manifestat incendiul, usa de la intrare si articole textile. De asemenea, a fost distrusa usa si au fost afectati peretii si tavanul garsonierei vecine.Din primele cercetari efectuate a reiesit faptul ca focul ar fi fost provocat intentionat, astfel ca la fata locului au sosit si echipaje de politisti care vor continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate cine a fost autorul incendiului si conditiile in care apartamentul a luat foc.