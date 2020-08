Un pompier cu 20 de ani de experienta aflat in timpul liber, ingerul pazitor al unei familii care a cazut cu masina intr-o rapa: "Vacarmul era de nedescris. Erau doar strigate de ajutor"

Interventia pompierului din Resita a fost relatata pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne: "Acum doua zile, o masina ce se deplasa catre Timisoara, a pierdut controlul directiei de mers si s-a prabusit intr-o rapa adanca de patru metri.Din fericire, colegul nostru Ioan se afla la doar cateva sute de metri distanta de masina rasturnata. Din maldarul de fiare iesea fum, iar vacarmul era de nedescris...erau doar strigate de ajutor. Nu stia care este starea persoanelor si cate sunt captive in masina rasturnata.Totusi, stia cum va interveni ca sa ii salveze".Potrivit MAI, interventia lui Ioan a facut ca victimele sa fie acum in afara oricarui pericol. "Cu o experienta de peste 20 de ani in descarcerare, colegul nostru a reusit sa salveze prima oara un copil de 9 ani, apoi inca 4 adulti. Erau parintii si bunicii celui mic. Ulterior, colegul nostru le-a acordat primul ajutor pana ajungerea echipajelor medicale. In acest moment, toti cei implicati in accidentul rutier sunt in afara oricarui pericol. Avem inca o dovada ca menirea de salvator se pastreaza mereu in suflet. Colegul nostru este salvator la Detasamentul de Pompieri Resita si are sute de vieti salvate!", mai arata MAI.