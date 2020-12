VIDEO Alunecare de teren pe o strada din Ramnicu Valcea plina de case

Conform datelor furnizate de ISU Valcea, alunecarea de teren s-a produs pe strada Petrisor, unde un gard si trotuarul au fost afectate in urma prabusirii unui mal de pamant. La 15 metri de locul in care s-a produs alunecarea este situata o locuinta, insa aceasta nu este "in pericol iminent", au transmis salvatorii de la ISU Valcea.Trotuarul s-a tasat pe o lungime de 15 metri si o latime de trei metri, iar bordurile care delimitau carosabilul de trotuar s-au desprins. In zona unde s-a produs evenimentul erau parcate doua autoturisme.Cel mai probabil, alunecarea de teren s-a produs pe fondul precipitatiilor abundente. De altfel, judetul Valcea se afla, vineri, incepand cu ora 13:10, sub atentionare hidro Cod galben, valabila pana la miezul noptii, perioada in care se pot produce scurgeri importante pe versanti, viituri, cresteri de debite ale raurilor, precum si posibile depasiri ale cotelor de atentie.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, astfel de fenomene s-au si produs, vineri dupa-amiaza, pe DN 7A Brezoi - Voineasa, unde in zona localitatii Voineasa, la kilometrul 18+600 de metri, au cazut pietre de pe versanti, motiv pentru care se circula pe o singura banda de mers, alternativ, in ambele sensuri. Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale.Politistii recomanda soferilor sa circule cu prudenta si sa anunte de indata orice pericol sau obstacol observat, la numarul unic de urgenta 112.